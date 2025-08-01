Німеччина поставить Україні дві системи Patriot за угодою зі США

Міністерство оборони Німеччини 1 серпня повідомило, що найближчими днями поставить Україні дві системи Patriot – після досягнення угоди зі США про те, що Берлін першим отримає нові системи у відповідь.

«Під час переговорів на рівні НАТО щодо підтримки України додатковими системами Patriot Німеччина з самого початку заявила про свою готовність надати компоненти системи. Передумовою було те, що американський виробник, у свою чергу, якомога швидше поставить нові системи Patriot, щоб ми могли продовжувати виконувати наші зобов’язання перед НАТО. Це зобов’язання з боку США діє. Таким чином, Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Міноборони Німеччині уточнили, що додаткові компоненти системи будуть передані Україні через два-три місяці.

Німеччина вже поставила Україні три системи Patriot, які відіграють важливу роль у протиповітряній обороні країни.

Про те, що Німеччина узгоджує зі Сполученими Штатами постачання систем протиповітряної оборони Patriot до України, минулого місяця заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. У червні під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.

14 липня Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.