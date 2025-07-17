Мерц припустив, що Україна отримає нові системи Patriot протягом тижнів

Німеччина узгоджує зі Сполученими Штатами постачання систем протиповітряної оборони Patriot до України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це він розповів під час візиту до Лондона, передають німецькі медіа.

Як цитує dpa, Мерц висловив впевненість у тому, що Берлін і Вашингтон незабаром укладуть угоду щодо постачання комплексів Україні. За його словами, міністри оборони країн узгоджують технічні деталі в ході «дуже конкретних» переговорів.





«Вони (системи – ред.) також мають бути транспортовані та встановлені. Це питання не годин, а днів, можливо, тижнів», – заявив Мерц.

Передбачається, що європейські країни передадуть комплекси Patriot Україні, а заміну отримають від США.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

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Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».



