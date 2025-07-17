Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Гринкевич: триває підготовка до швидкої передачі Україні систем Patriot

Триває підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, заявив у четвер верховний головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич.

«Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot…Вказівки, які я отримав, полягали в тому, щоб вивезти їх якомога швидше», – сказав на конференції в німецькому місті Вісбаден Гринкевич, якого цитує Reuters.

16 липня президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озбороєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися. За його словами, їх вже відправляють, в они надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною.

Натомість у Міноборони Німеччини не підтвердили заяву Трампа про відправку Patriot до України.

«Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо», – сказав речник Міністерства оборони Німеччини, якого цитують медіа.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.







