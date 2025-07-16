Сирський провів першу розмову з новим командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі Гринкевичем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше поспілкувався з новим очільником збройних сил Північноатлантичного альянсу в Європі – про це він повідомив 16 липня.

«Провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства», – заявив він.

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Сирський заявив, що отримав від Гринкевича тверді зобов’язання щодо підтримки як з боку США, так і з боку альянсу.

«Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці», – додав він.

Генерал Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич 4 липня прийняв на себе керівництво Оперативним командуванням Об’єднаних збройних сил НАТО в штабквартирі головнокомандувача сил альянсу в Європі. Він змінив генерала сухопутних сил США Кріса Каволі, який обіймав цю посаду з 2022 року.