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Новини | Політика

Міністри країн Люблінського трикутника домовилися готувати зустріч президентів у Києві

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга (л) та Польщі Радослав Сікорський, фото ілюстративне
Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга (л) та Польщі Радослав Сікорський, фото ілюстративне

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) 16 липня зустрілися в польському місті Любліні, щоб відзначити п’яту річницю об’єднання й обговорити майбутню співпрацю.

Сторони підтвердили спільні позиції в питанні гарантування територіальної цілісності України та дотримання санкційного режиму щодо РФ. Також міністри «підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до вступу до Європейського Союзу та визнали реформи, здійснені у цьому напрямку… а також постійну підтримку України на її шляху до членства в НАТО, що є важливим для архітектури безпеки нашого континенту».

Міністри «заявили про готовність заохочувати президентів України, Литовської Республіки та Республіки Польща до проведення майбутньої президентської зустрічі Люблінського трикутника в Києві».

Люблінський трикутник був заснований в липні 2020 року як тристоронній регіональний альянс Литви, Польщі та України. Відтоді зустрічі учасників об’єднання регулярно відбуваються як на рівні міністрів, так і на рівні глав держав.

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