Міністри країн Люблінського трикутника домовилися готувати зустріч президентів у Києві

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) 16 липня зустрілися в польському місті Любліні, щоб відзначити п’яту річницю об’єднання й обговорити майбутню співпрацю.

Сторони підтвердили спільні позиції в питанні гарантування територіальної цілісності України та дотримання санкційного режиму щодо РФ. Також міністри «підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до вступу до Європейського Союзу та визнали реформи, здійснені у цьому напрямку… а також постійну підтримку України на її шляху до членства в НАТО, що є важливим для архітектури безпеки нашого континенту».

Міністри «заявили про готовність заохочувати президентів України, Литовської Республіки та Республіки Польща до проведення майбутньої президентської зустрічі Люблінського трикутника в Києві».

Люблінський трикутник був заснований в липні 2020 року як тристоронній регіональний альянс Литви, Польщі та України. Відтоді зустрічі учасників об’єднання регулярно відбуваються як на рівні міністрів, так і на рівні глав держав.