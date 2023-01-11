Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Президенти Польщі та Литви приїхали до України та зустрілися із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою (ліворуч) та президентом Польщі Анджеєм Дудою (праворуч). Львів, 11 січня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою. Про це він повідомив 11 січня.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!» – заявив голова держави.

Науседа зазначив, що зустріч відбулася у Львові.

«Ми – Люблінський трикутник – знову підтвердили нашу рішучу відданість перемозі над агресором. Ми залишимося об’єднаними! Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні», – пообіцяв президент Литви.

Дуда також повідомив про зустріч у Львові, додавши, що сторони обговорили «військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС і НАТО».

Люблінський трикутник був заснований в липні 2020 року як тристоронній регіональний альянс Литви, Польщі та України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG