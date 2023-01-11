Президенти Польщі та Литви приїхали до України та зустрілися із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою. Про це він повідомив 11 січня.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!» – заявив голова держави.

Науседа зазначив, що зустріч відбулася у Львові.

«Ми – Люблінський трикутник – знову підтвердили нашу рішучу відданість перемозі над агресором. Ми залишимося об’єднаними! Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні», – пообіцяв президент Литви.

Дуда також повідомив про зустріч у Львові, додавши, що сторони обговорили «військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС і НАТО».

Люблінський трикутник був заснований в липні 2020 року як тристоронній регіональний альянс Литви, Польщі та України.