Урядовці Литви та Британії долучилися до критики «різдвяного перемир’я» Путіна

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував заяву Москви про 36-годинне перемир’я з нагоди святкування Різдва за юліанським календарем.

«Путін наказав Шойгу оголосити різдвяне перемир’я, або ж вбивці втомилися і хочуть перепочити день. Вони хочуть різдвяного перемир’я, щоб мати змогу вбивати українців у їхній власній країні з новими силами», – заявив Анушаускас у своєму твітері.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі висловив думку, що пауза в російських атаках «не зробить нічого, аби сприяти перспективам миру».

«Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити свої варварські атаки проти невинних цивільних», – закликав він.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

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Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.