Заява про «різдвяне перемир’я» позиціонує Путіна як «захисника християнства» – ISW

Заява президента Росії Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди різдва за юліанським календарем є «інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб зашкодити репутації України», вважає американський Інститут дослідження війни (ISW).

Таким чином установа прокоментувала доручення Путіна російському командуванню щодо припинення вогню. Аналітики вказали на те, що ініціативу вже розкритикували як українські, так і західні високопосадовці, які нагадали, що російські війська продовжили обстрілювати Україну на Різдво 25 грудня і на Новий рік.

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«Путін може прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза була б непропорційно вигідна російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи. Путін не може всерйоз очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, оголосив його, щоб виставити Україну непримиренною і такою, що не хоче вживати необхідних кроків для переговорів», – йдеться в звіті.

Крім того, аналітики припускають, що прив’язка перемир’я до релігійного підґрунтя може мати пропагандистську мету:

«Обґрунтування Путіним припинення вогню релігійними підставами додатково підсилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка представляє Україну як гонителя релігійних груп і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри. Як раніше зазначав ISW, Кремль використав дискусію про східне православ’я як зброю, щоб звинуватити Київ у пригніченні релігійних свобод в Україні».

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Таким чином, припускає ISW, припинення вогню має позиціонувати президента Росії як «захисника християнських цінностей і вірувань». Інститут вказує на те, що російські посадовці вже називали агресію проти України війною про «сатанинських» елементів українського суспільства.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.