Ґутерріш привітав пропозицію про припинення вогню в Україні на Різдво

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вітає пропозицію Росії про запровадження режиму припинення вогню у різдвяні свята за юліанським календарем по всій лінії фронту в Україні, повідомив 5 січня представник очільника ООН Стефан Дюжаррік.

«Різдво є священним періодом як для росіян, так і для українців. Можливість того, що цьому священному часу буде виражена повага припиненням усіх бойових дій, завжди вітається генеральним секретарем», – заявив Дюжаррик.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на заяву Росії про оголошення «різдвяного перемир’я», назвавши її «брехнею та лицемірством».

«Який стосунок до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі», – написав він у твітері.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.