Ердоган у розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні – медіа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляють турецькі та міжнародні медіа з посиланням на пресслужбу Ердогана.

За даними Reuters, президент Туреччини закликав Кремль до перемир’я у повномасштабній війні проти України.

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«Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні підкріплюватися одностороннім припиненням вогню та візією чесного рішення», – йдеться в заяві пресслужби, яку цитує агентство.

За повідомленням, сторони також обговорили ситуацію в Сирії – Ердоган закликав Путіна до «конкретних кроків», аби відтіснити курдські підрозділи з сирійських регіонів, які межують із Туреччиною.

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Раніше в Кремлі заявили, що припинення вогню в Україні з нагоди зимових свят не стоїть на порядку денному.

Раніше під час виступу на безпековому форумі в Галіфаксі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися «короткого перемир’я» задля того, аби відновити сили, тому таким шляхом війна не завершиться.

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На початку жовтня президент підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».