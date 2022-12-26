Україна планує провести мирний саміт до кінця лютого – Кулеба

Україна прагне провести мирний саміт до кінця лютого, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.



За його словами, бажано, аби саміт відбувся за участю генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша як можливого посередника.



«Організація Об'єднаних Націй може бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що мова йде не про те, щоб зробити послугу певній країні. Насправді йдеться про те, щоб залучити всіх», – сказав він.



Кулеба зазначив, що Росія може бути запрошена на такий саміт лише в тому випадку, якщо країна спочатку постане перед трибуналом у справах про воєнні злочини.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Цей візит став його першою закордонною поїздкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У Вашингтоні Зеленський заявив, що для нього як президента «справедливий мир – це жодних компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності, нашого суверенітету – це найголовніше, відшкодування усіх збитків, які завдала російська агресія». Після зустрічі президент США заявив, що Зеленський готовий шукати справедливого миру, а Путін не має наміру закінчувати війну.

У Кремлі заявили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США не прозвучало слів, які свідчили б про «готовність прислухатися до занепокоєнь Росії». Згодом російський президент Володимир Путін 22 грудня заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, нібито саме Україна «сама собі заборонила вести переговори».