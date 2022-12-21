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Президент України розповів, що для нього означає «справедливий мир»

Володимир Зеленський припустив, що для людей, які втратили рідних через війну, справедливий мир неможливий

Президент України Володимир Зеленський прокоментував значення поняття справедливого миру для України, на необхідності якого неодноразово наголошували західні партнери Києва. На питання про це він відповів у спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 грудня.

«Для нас всіх мир по-різному справедливий. Для мене як для президента справедливий мир – це жодних компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності, нашого суверенітету – це найголовніше, відшкодування усіх збитків, які завдала російська агресія», – перелічив він.

Водночас Зеленський припустив, що для людей, які втратили рідних через війну, справедливий мир неможливий.

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«Ви знаєте, як багато батьків втратили своїх синів або доньок на фронті. Що для них справедливий мир? Їх не цікавлять відшкодування. Все, чим вони живуть – це англійською revenge, помста. Вони живуть помстою... І що довше триває війна, то більше буде батьків, які будуть жити помстою. І це те, що я бачив, і я знаю таких людей. Немає справедливого миру у війні, яку принесли ці... нелюди», – сказав президент України.

Президент США Джо Байден у ході пресконференції висловив думку, що Зеленський «дав зрозуміти, що готовий шукати справедливого миру».

Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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