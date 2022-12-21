Байден: переговори залежать від успіху України на полі бою

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляє, що переговори залежать від успіху на полі бою.



«Потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою. Вона може досягти цього успіху з нашою допомогою і допомогою союзників. головне, щоб президент Зеленський, який говоритиме з росіянами досягнув у цьому успіху. Це залежить від успіху на полю бою», – сказав він після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Байден не бачить жодного послаблення підтримки України і зауважив, що світ з часів Другої світової війни не бачив масштабного вторгнення до великої європейської країн.



«Я ніколи не бачив, щоб НАТО і ЄС були раніше настільки ж об’єднані з іншого питання. Я не бачу тут жодних змін...Немає ознак того, що Путін змінить свої дії, якщо Україна не чинитиме спротив, якщо інші країни не чинитимуть спротив. Путін хотів послабити НАТО, натомість він зміцнив НАТО. Він хотів, щоб Європа розкололася, а насправді вона об’єдналася», – зазначив президент США.