Зеленський готовий шукати справедливого миру, а Путін не має наміру закінчувати війну – Байден

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Джо Байден виступили з пресконференцією у Білому домі після закритої зустрічі 21 грудня.

Байден нагадав, що Україна змогла відкинути російські війська з Київщини, Харківської області та частини Херсонщини. Водночас він констатував, що президент Росії не показує готовності закінчувати війну.

«Україна руйнувала очікування Росії на кожному повороті. Президенте Зеленський, ви дали зрозуміти, що готові шукати справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупиняти цю жорстоку війну. І США мають намір забезпечити сміливому українському народу можливість продовжувати захищати свою країну від російської агресії стільки, скільки знадобиться», – заявив він.

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Байден подякував Конгресу за проєкт урядових видатків, який передбачає 45 мільярдів доларів додаткового фінансування на потреби України.

«Я також підписую законопроєкт про оборону, який полегшить Міністерству оборону закупівлю критичні боєприпаси та оборонні матеріали для України», – зазначив він.

Перед цим у своєму виступі президент США назвав опір України російські агресії «частиною чогось набагато більшого».

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«Американці знають, що, якщо ми будемо стояти осторонь такої зухвалої атаки на свободу та демократію та ключові принципи суверенітету та територіальної цілісності, світ напевне побачить гірші наслідки», – сказав Байден.

Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.