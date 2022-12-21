«Маємо чудові новини», з якими повертаюся до України – Зеленський у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський заявляє про «чудові новини», з якими він повертається до України.

«Головне питання усіх моїх переговорів сьогодні – зміцнення України, це наступний рік, це на рух до перемоги у війні за незалежність. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на близько два мільярди доларів. Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot. Те, що суттєво посилить нашу оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України», – сказав він на брифінгу за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом.

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21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Байден і Зеленський провели двосторонню зустріч, яка тривала близько трьох годин. Також очікується, що президент України виступить у Конгресі США.

Візит до Вашингтона є першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.