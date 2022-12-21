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Блінкен оголосив про надання Україні пакета допомоги на майже 2 мільярди доларів

«Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті і балістичні ракети» – йдеться у заяві Держсекретаря США

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, включно з американськими системи протиповітряної оборони Patriot.

«Відповідно до повноважень, делегованих президентом, сьогодні я санкціоную двадцять восьмий пакет американських озброєнь і техніки для України з серпня 2021 року. Цей пакет на 1 мільярд доларів забезпечить Україні розширену систему протиповітряної оборони, а також додаткові боєприпаси і критично важливе обладнання, які Україна так ефективно використовує для захисту на полі бою», – цитує Блінкена пресслужба Держдепартаменту США.

У відомстві додають, що Міністерство оборони США також оголошує про додаткову безпекову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів для України сьогодні в рамках своєї Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

«Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки зі значно вищою межею, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони», – додав Держсекретар США.

Перед цим президент США Джо Байден розпорядився про надання мільярда доларів на військову допомогу Україні.

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Президент України Володимир Зеленський, за повідомленням ЗМІ, вже прибув до США. Це його перша поїзда за межі України від початку російського повномасштабного вторгнення.

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