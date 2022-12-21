«Народ України продовжує надихати світ» – Байден на зустрічі із Зеленським

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Джо Байден почали свою зустріч в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляють американські медіа.

«Народ України продовжує надихати світ. Я кажу це щиро. Надихати не лише нас, але весь світ своєю хоробрістю, стійкістю і рішучістю щодо свого майбутнього», – цитують журналісти слова Байдена.

Як передає AP, він повторив готовність Вашингтона посилювати обороноздатність України, в тому числі в частині протиповітряної оборони.

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Своєю чергою, Зеленський передав президенту США нагороду, вручену раніше одному з українських військових, і листа від нього. За його словами, нагорода належить командиру екіпажу американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Байден назвав подарунок «незаслуженим, але дуже цінним».

Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.