У Пентагоні повідомили, що передають Україні у новому пакеті допомоги

Міністерство оборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги на 1,85 мільярда доларів передбачає надання Україні, серед іншого, однієї батареї системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Пакет допомоги також передбачає надання:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;

10 82-мм мінометних систем;

10 мінометних систем калібру 60 мм;

37 транспортних засобів MRAP;

120 багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV;

шість броньованих легкових вантажівок;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore.

Читайте також: WP: США можуть передати Україні обладнання для «розумних» бомб

У рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) Міністерство оборони також надасть Україні:

45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;

20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

50 000 122-мм ракет GRAD;

100 000 боєприпасів (125-мм) до танків.

У Пентагоні додають, що, на відміну від Presidential Drawdown ( пакетів військової допомоги, про які оголошує президент США ), USAI є органом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі запасів Міністерства оборони. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.