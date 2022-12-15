WP: США можуть передати Україні обладнання для «розумних» бомб

США можуть передати Україні електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні» бомби, здатні з високим ступенем точності вражати позиції противника, пише The Washington Post, посилаючись на американських високопосадовців, знайомих із ситуацією.

Комплект обладнання, так званий «сумісний боєприпас прямої атаки» Joint Direct Attack Munition (JDAM) включає пристрій глобального позиціонування (GPS) і може бути прикріплений до різних видів зброї. Американські військові використовували цю технологію для авіабомб вагою до 900 кілограмів.

Видання зазначає, що поки не зрозуміло, чи схвалив президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки пропозицію передати JDAM Україні.

Співрозмовники газети також не уточнили, в яких системах із арсеналу Сил оборони України ці комплекти можуть використовуватися.

Раніше США вже оснащували Україну передовим озброєнням, зокрема високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами HARM і високоточними ракетними системами HIMARS.

Наприкінці жовтня США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності.

13 грудня телеканал CNN і агентство Reuters із посиланням на високопосадовців повідомили, що адміністрація президента США готується передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot – найсучасніший засіб протиповітряної оборони. Система розрахована на ураження цілей, що летять із надзвуковою швидкістю, і може одночасно відстежувати до 125 цілей та наводити ракети на шість із них.

США і ЄС прискорили постачання засобів протиповітряної оборони Україні після масованих ракетних обстрілів та атак дронів з боку Росії, починаючи з 10 жовтня.