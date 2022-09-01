Розвідка Британії вказала на важливість радіолокаційного покриття для РФ і нагадала про ракети HARM

Радіолокаційне покриття є критично важливим для Росії у війні проти України, заявляють у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Росія надає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні – радіолокаційне покриття, яке дозволяє це зробити, є критично важливим потенціалом для її операцій в Україні. Істотне, стійке погіршення російських радарів за допомогою HARM стало б серйозною перешкодою для і без того проблемної обізнаності Росії про ситуацію», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.



У розвідці нагадали, що нещодавно Міноборони України також оприлюднило відео з українським літаком, на якому зафіксовані високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM. Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цих типів зброї, які призначені для визначення місця перебування та знищення радарів.

У серпні Міністерство оборони США повідомило про новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 мільйонів доларів. Це пакет включає, серед іншого, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які націлюються на наземні радіолокаційні системи.