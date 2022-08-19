У Пентагоні анонсують новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони США збирається оголосити про новий пакет військово допомоги для України вартістю 775 мільйонів доларів.

«У нас є ще один великий пакет, який ми збираємося представити. Продовжує традицію надання їм того, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Його оцінюють у 775 мільйонів доларів США. Ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб, і саме це ми робимо цим пакетом», – повідомив чиновник оборонного відомства США.



Пакет включає високоточні ракети для систем Himars, протитанкову зброю – ракети TOW і Javelin, дрони Scan Eagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які націлюються на наземні радіолокаційні системи, 105-міліметрові гаубиці разом із 36 000 артилерійськими снарядами до них.

8 серпня Пентагон анонсував пакет безпекової допомоги Україні на 1 мільярд доларів. За даними Пентагону, США наразі взяли на себе зобов’язання виділити загалом близько 9,8 мільярда доларів на військову підтримку України від початку роботи адміністрації Байдена. З 2014 року ця сума становить 11,8 мільярда.