США: Пентагон анонсував пакет безпекової допомоги Україні на 1 мільярд доларів

Міністерство оборони Сполучених Штатів анонсувало, що погодить розпорядження президента Джо Байдена щодо виділення Україні військової допомоги вартістю до 1 мільярда доларів. Про це йдеться в заяві виконувача обов’язків прессекретаря Пентагону Тодда Брессіла.

Допомога передбачена для покриття критичних безпекових та оборонних потреб України.

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«Цей дозвіл є вісімнадцятим вилученням адміністрацією Байдена обладнання з інвентарних запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Це найбільше одноразове вилучення зброї та обладнання США за такою процедурою, і цей пакет передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання – різновиди яких український народ так ефективно використовує для захисту своєї країни», – коментує речник Пентагону.

До пакету, згідно з повідомленням, входять:

додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS

75 000 боєприпасів для артилерії калібру 155 міліметрів

20 мінометів 120 міліметрів та 20 тисяч снарядів цього ж калібру

боєприпаси для ракетних систем NASAMS

1 тисяча «Джавелінів» та «сотні» протитанкових систем AT4

50 броньованих автомобілів медичної допомоги

протипіхотні міни Claymore

вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання

медичні товари, в тому числі набори для надання першої допомоги, бандажі, монітори та інше обладнання

За даними Пентагону, США наразі взяли на себе зобов’язання виділити загалом близько 9,8 мільярда доларів на військову підтримку України від початку роботи адміністрації Байдена. З 2014 року ця сума становить 11,8 мільярда. У відомстві заявили, що Вашингтон продовжить співпрацювати з союзниками та партнерами, аби надати Україні «ключові спроможності для значущих змін».

Президент України Володимир Зеленський заявив 6 серпня, що гарячі напрямки на Донеччині забирають «основні зусилля і багато життів». За його словами, ключове зараз, як і раніше, – це зброя для оборони України, але на тижні очікуються «хороші новини» від партнерів щодо пакетів підтримки.