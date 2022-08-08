Кулеба закликав CBS News провести внутрішнє розслідування через фільм про поставки зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав американський телеканал CBS News провести внутрішнє розслідування через фільм, в якому йшлося про те, що нібито лише третина західного озброєння досягає фронту в Україні.

«Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані заяви і підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги народу, який протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і навіщо це дозволив», – написав міністр у твітері 8 серпня.

Так Кулеба прокоментував заяву телеканалу про те, що фільм відредагують і доповнять оновленою інформацією. Зокрема, з матеріалу вилучають заяву литовського волонтера Йонаса Охмана, який наприкінці квітня вказував, що лише близько 30% допомоги надходить на лінію фронту в Україні.

«Йонас Охман каже, що відтоді якість постачання значно покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони США бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю і моніторингу озброєння», – заявила редакція телеканалу.

19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні.

Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».

У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.

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