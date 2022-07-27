Маляр повідомила деталі контролю за використанням західної зброї

Україна «активно» втілює в життя систему моніторингу та контролю наданої західними партнерами зброї, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері 27 липня.

За її словами, Росія намагається дискредитувати Збройні сили України та підірвати довіру партнерів до Києва.

«Але всі ці зусилля ворога по дискредитації України марні. Бо Україна вже кілька місяців як першою ініціювала, і зараз, за участі західних партнерів, активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї», – заявила вона.

Маляр додала, що ці механізми вже запущено, з часом їх планують вдосконалювати.

Читайте також: Данілов обговорить із представниками Європолу повідомлення про нібито «контрабанду зброї» з України

За словами урядовиці, деякі країни-союзники направили до України своїх представників, які можуть спостерігати за використанням наданого озброєння. Також Україна у 2019 році почала впроваджувати натівську систему обліку і контролю логістики LOGFAS, яка «забезпечує прозорість обліку та використання міжнародної військової допомоги».

«Зараз пришвидшено процес впровадження LOGFAS і вже проводиться підготовка військових використання цієї системи. Робимо усе можливе, аби довести її до рівня батальйону», – зазначила Маляр.

Крім того, вона повідомила, що українські та американські фахівці працюють над іще однією системою контролю, яку незабаром планують запустити в роботу.

«Уже впроваджено та використовується модуль інформаційно-аналітичної системи «СОТА» щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів в режимах «загальнодоступна інформація», «інформація для службового користування» та «таємна інформація», – додала заступниця міністра.

Цей модуль дозволить, зокрема, контролювати нові поставки за статусом та країнами, які їх надають.

«Ми зацікавлені у максимальній прозорості у питаннях постачання західного озброєння, що є визначальним для нашої Перемоги над російським агресором», – підсумувала Маляр.

19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні.

Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».

У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.