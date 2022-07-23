Голова комітету збройних сил США розповів, скільки ще HIMARS можуть надати Україні

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.

«Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн – ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем», – сказав Сміт.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для оборони України зараз необхідно 50 установок HIMARS та ракетних систем M270, а для наступу – 100 таких систем.

Зараз в Україну вже доправили 12 дальнобійних артилерійських систем HIMARS американського виробництва і певну кількість MLRS M270. У новому пакеті військової допомоги Україні США анонсували поставки ще чотирьох установок HIMARS.

Адам Сміт очолив делегацію конгресменів Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, яку 23 липня прийняв у Києві президент Володимир Зеленський.