США виділять пакет допомоги на 270 мільйонів доларів – він включає ще чотири системи HIMARS

Сполучені Штати виділили ще один пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів, який включає ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, збільшивши їхню загальну кількість до 20. Про це заявив 22 липня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він вказав на те, що Росія «завдала смертоносних ударів по всій країні, вражаючи торговельні центри, житлові будинки, вбиваючи невинних українських мирних жителів».

За словами Кірбі, перед обличчям цих ударів президент США Джо Байден «дав зрозуміти, що ми збираємося продовжувати підтримувати уряд України та її народ стільки, скільки буде потрібно».

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Речник Ради національної безпеки додав, що новий пакет допомоги також передбачає надання 500 дронів, які підриваються, вражаючи цілі, і 36 тисяч артилерійських боєприпасів.

Велика частина допомоги, яку перелічив Кірбі, покривається пакетом допомоги Україні на 40 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у травні.

Також, за словами посадовця, уряд США розглядає можливість постачання Україні винищувачів. Йдеться про «попередні вивчення» можливості надання такого озброєння, сказав він, додавши, що Сполучені Штати не можуть це зробити негайно чи навіть у короткостроковій перспективі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном анонсував «додаткову військову допомогу США та партнерів» для України.