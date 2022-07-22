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Кулеба анонсував «додаткову військову допомогу» для України після розмови з держсекретарем США 

За словами Дмитра Кулеби (на фото: разом із Ентоні Блінкеном в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 7 квітня 2022 року), розмова стосувалася посилення України в протистоянні російської агресії та терору

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном – про це він повідомив 22 липня.

За його словами, розмова стосувалася посилення України в протистоянні російської агресії та терору.

«Гарні новини: до України прямує додаткова військова допомога США та партнерів. Ми приділили окрему увагу підтримці економіки України», – повідомив Кулеба.

Блінкен, зі свого боку, повідомив, що розмова стосувалася «продовження безпекової допомоги та підтримки України у протистоянні глобальній кризі харчової безпеки, спричиненій війною, яку обрав Кремль».

Раніше надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Вашингтон разом із іншими країнами стежитиме за виконанням Росією домовленостей щодо розблокування експорту зерна з України.

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У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

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