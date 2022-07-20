Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Їм потрібно більше зброї, щоб перемогти». Сенатори США реагують на промову Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року

Головний посил промови – Україна залежить від демократичного світу, аби себе захисти, поділився своїми враженнями від виступу першої леді України Олени Зеленської сенатор-республіканець від штату Луїзіана Білл Кессіді.

«Після того, як вона показала фото людей, яких було вбито, вона сказала «Росія вбиває, а Сполучені Штати рятують». Вони залежні від вільного, демократичного світу, щоб мати змогу захистити себе. Це, я вважаю, головний посил сьогоднішньої промови», – сказав сенатор в інтерв’ю «Голосу Америки».

Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року
Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року

У середу, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила із промовою в американському Конгресі. Подякувавши американському народу, Конгресу і президенту Байдену за підтримку, «щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйони українців», Зеленська попросила більше зброї для України.

«Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим. Я прошу у вас протиповітряну оборону – щоб ракети не вбивали дітей в їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї», – сказала перша леді.

У своїй промові Зеленська навела численні приклади українців, дітей та дорослих, які стали жертвами російської агресії.

«Перша леді України представила дуже потужну картину цієї війни, яку сенатор Грем та я побачили, коли ми відвідували Україну лише два тижні тому», – сказав в коментарі «Голосу Америки» сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь.

Він розповів, що президент Зеленський під час їхньої зустрічі в Києві просив те саме, що і його дружина у Вашингтоні, – «системи протиповітряної оборони, щоб діти повернулись до школи, люди повернулись на роботу».

Їм потрібно більше артилерії та іншої зброї, щоб успішно перемогти у цій війні. І вони можуть у ній перемогти
Річард Блюменталь

«Їм потрібно більше артилерії та іншої зброї, щоб успішно перемогти у цій війні. І вони можуть у ній перемогти. У мене нема сумніву. Якщо США підтримають їх, вони переможуть у цій війні. І це буде перемога для нашої власної національної безпеки, тому що очевидно, Путін продовжуватиме іти далі», – переконаний сенатор.

Сенатор- республіканець Роб Портман, який представляє штат Огайо, сказав у коментарі «Голосу Америки», що він щотижня виступає в Сенаті із доповіддю щодо подій в Україні і вважає, що ситуація погіршується.

Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року
Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року

«Російські ракети ударяють по усе більшій кількості цивільних точок, вони не жаліють нічого, навіть зерна. Вони нищать їжу, що провокують світовий голод, що є наслідком цієї війни. Війни, яку обрала Росія», – сказав він.

Якщо ви перевірите саме визначення слова «геноцид», воно абсолютно збігається із нинішніми подіями
Роб Портман

Також він розповів, що щойно постав свій підпис під резолюцією, аби визнати дії Росії в Україні геноцидом. «Якщо ви перевірите саме визначення слова «геноцид», воно абсолютно збігається із нинішніми подіями», – пояснив він.

Закликає до дії й сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем. А саме – визнати Росію країною-спонсором тероризму. Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин 23 червня підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, співавтором якої є сенатор Грем (із демократом Блументалем). Грем сказав «Голосу Америки», що наразі вони домагаються її фінального погодження.

«Наразі є одна людина, яка знаходиться в опозиції до цієї резолюції, але я думаю, що це не стане проблемою. Тож, сподіваюся, що держсекретар Блінкен, відповідно до законодавства США, визнає Росію державою, яка спонсорує тероризм», – сказав він.

Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року
Перша леді України Олена Зеленська виступає перед членами Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 20 липня 2022 року

Відповідно до пояснень на сайті Державного департаменту, «держави-спонсори тероризму» підпадають під обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного використання, а також під різні фінансові та інші обмеження. Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із «державами-спонсорами тероризму».

До Вашингтона перша леді України приїхала на запрошення першої леді США Джилл Байден, з якою вона зустрілася напередодні у Білому домі.

Президент США Джо Байден і перша леді США Джилл Байден вітають першу леді України Олену Зеленську (посередині) в Білому домі. Вашингтон, 19 липня 2022 року
Президент США Джо Байден і перша леді США Джилл Байден вітають першу леді України Олену Зеленську (посередині) в Білому домі. Вашингтон, 19 липня 2022 року

Перші леді США та України зустрічалися на заході Україні на День матері.

«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», – написала перша леді України на свої сторінці у фейсбуці.

Під час візиту Олена Зеленська також зустрілася із державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які знаходяться на лікуванні у США.

23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG