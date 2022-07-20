«Їм потрібно більше зброї, щоб перемогти». Сенатори США реагують на промову Олени Зеленської

Головний посил промови – Україна залежить від демократичного світу, аби себе захисти, поділився своїми враженнями від виступу першої леді України Олени Зеленської сенатор-республіканець від штату Луїзіана Білл Кессіді.

«Після того, як вона показала фото людей, яких було вбито, вона сказала «Росія вбиває, а Сполучені Штати рятують». Вони залежні від вільного, демократичного світу, щоб мати змогу захистити себе. Це, я вважаю, головний посил сьогоднішньої промови», – сказав сенатор в інтерв’ю «Голосу Америки».

У середу, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила із промовою в американському Конгресі. Подякувавши американському народу, Конгресу і президенту Байдену за підтримку, «щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйони українців», Зеленська попросила більше зброї для України.

«Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим. Я прошу у вас протиповітряну оборону – щоб ракети не вбивали дітей в їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї», – сказала перша леді.

У своїй промові Зеленська навела численні приклади українців, дітей та дорослих, які стали жертвами російської агресії.

«Перша леді України представила дуже потужну картину цієї війни, яку сенатор Грем та я побачили, коли ми відвідували Україну лише два тижні тому», – сказав в коментарі «Голосу Америки» сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь.

Він розповів, що президент Зеленський під час їхньої зустрічі в Києві просив те саме, що і його дружина у Вашингтоні, – «системи протиповітряної оборони, щоб діти повернулись до школи, люди повернулись на роботу».

Їм потрібно більше артилерії та іншої зброї, щоб успішно перемогти у цій війні. І вони можуть у ній перемогти

«Їм потрібно більше артилерії та іншої зброї, щоб успішно перемогти у цій війні. І вони можуть у ній перемогти. У мене нема сумніву. Якщо США підтримають їх, вони переможуть у цій війні. І це буде перемога для нашої власної національної безпеки, тому що очевидно, Путін продовжуватиме іти далі», – переконаний сенатор.

Сенатор- республіканець Роб Портман, який представляє штат Огайо, сказав у коментарі «Голосу Америки», що він щотижня виступає в Сенаті із доповіддю щодо подій в Україні і вважає, що ситуація погіршується.

«Російські ракети ударяють по усе більшій кількості цивільних точок, вони не жаліють нічого, навіть зерна. Вони нищать їжу, що провокують світовий голод, що є наслідком цієї війни. Війни, яку обрала Росія», – сказав він.

Якщо ви перевірите саме визначення слова «геноцид», воно абсолютно збігається із нинішніми подіями

Також він розповів, що щойно постав свій підпис під резолюцією, аби визнати дії Росії в Україні геноцидом. «Якщо ви перевірите саме визначення слова «геноцид», воно абсолютно збігається із нинішніми подіями», – пояснив він.

Закликає до дії й сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем. А саме – визнати Росію країною-спонсором тероризму. Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин 23 червня підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, співавтором якої є сенатор Грем (із демократом Блументалем). Грем сказав «Голосу Америки», що наразі вони домагаються її фінального погодження.

«Наразі є одна людина, яка знаходиться в опозиції до цієї резолюції, але я думаю, що це не стане проблемою. Тож, сподіваюся, що держсекретар Блінкен, відповідно до законодавства США, визнає Росію державою, яка спонсорує тероризм», – сказав він.

Відповідно до пояснень на сайті Державного департаменту, «держави-спонсори тероризму» підпадають під обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного використання, а також під різні фінансові та інші обмеження. Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із «державами-спонсорами тероризму».

До Вашингтона перша леді України приїхала на запрошення першої леді США Джилл Байден, з якою вона зустрілася напередодні у Білому домі.

Перші леді США та України зустрічалися на заході Україні на День матері.

«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», – написала перша леді України на свої сторінці у фейсбуці.

Під час візиту Олена Зеленська також зустрілася із державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які знаходяться на лікуванні у США.

23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.