Олена Зеленська розповіла про програму протезування для постраждалих українців у США

Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту до Сполучених Штатів розповіла про програму протезування для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

«Програма з протезування ініційована посольством України в США та Українським домом. Вона дозволить постраждалим від війни українським дітям отримати необхідну реабілітацію в США. Зусиллями двох країн ми повернемо дітям радощі повноцінного життя, на яке посягнули російські злочинці», – повідомила вона.

Зеленська навела приклад сім’ї, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Мати Наталя втратила одну ногу, а її донька Яна – обидві.

«Нині родина на реабілітації в США. Наталя вже пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування найближчим часом», – розповіла дружина президента.

Офіс президента раніше повідомив, що Олена Зеленська відвідує Вашингтон на запрошення першої леді США Джилл Байден. У рамках візиту вона зустрілася, зокрема, з державним секретарем Ентоні Блінкеном.