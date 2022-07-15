Ліза. Омріяна дитина, вбита російською ракетою у Вінниці

Дівчинка з особливими потребами Ліза загинула внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці 14 липня. До самого дня удару її мати у своєму блозі описувала труднощі та щасливі моменти виховання дитини із синдромом Дауна
Ці фотографії Ірини Дмитрієвої та її доньки Єлизавети зроблені на лавандовому полі під Вінницею на початку липня.
Через тиждень після того, як матір та донька влаштували цю фотосесію серед квітів, по Вінниці вдарили кілька російських крилатих ракет «Калібр».
Ракети вбили щонайменше 23 людини, серед них і чотирирічна Єлизавета. Її матір Ірина отримала серйозні поранення: вона втратила ногу і перебуває у комі.
Про те, що Ліза – дитина з особливими потребами, її батьки дізналися ще тоді, коли дівчинка була в утробі матері. Про це писала сама Ірина.
«Коли ми дізналися про вагітність, ми неймовірно зраділи: у голові одразу намалювалася ідеальна картинка сім'ї. Але доля вирішила по-іншому, – написала Ірина у публікації в Instagram. – Нам судилося пройти крізь біль, розчарування у людях, приниження та страх».
Ірина розповідала, що медики казали їй: «Ви молода. Навіщо вам хвора дитина?»
Батьки Лізи вирішили йти вперед, незважаючи на те, що знали про серйозні проблеми зі здоров’ям дівчинки у майбутньому. Обидва були налаштовані «показати Лізі світ, а не ховати її в чотирьох стінах».
У сім місяців Ліза перенесла операцію на серці. Ірина поділилася спогадами, «як дівчинку вивозили з операційної і переводили в реанімацію. Затягнуту дротами, крапельницями... Таку маленьку і беззахисну».
Після більш ніж п'яти годин очікування батькам повідомили, що операція пройшла успішно.
У червні 2019 року Ірина повідомила, що «Ліза сама сіла! Без підтримки!» Вона додала: «Це лише дрібниця для деяких, але для нас це неймовірно... Для нас Ліза – боєць і герой, сильна маленька дівчинка, яку ми любимо до нестями».
«Для нас, мам дітей із особливими потребами, кожна нова навичка – велика радість, за якою стоїть величезна праця», – написала Ірина.
Після ракетного обстрілу перша леді України Олена Зеленська написала у Twitter:
«Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Я не буду зараз писати всі слова, що дуже хотілося б, тим, хто її убив. Я напишу вам про Лізу.
Ми познайомилися під час запису відео до різдвяних свят. Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими».
Росія та кремлівські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, житлові будинки, навчальні заклади й дитячі садки. Це воєнні злочини.