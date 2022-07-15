Ліза. Омріяна дитина, вбита російською ракетою у Вінниці

Дівчинка з особливими потребами Ліза загинула внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці 14 липня. До самого дня удару її мати у своєму блозі описувала труднощі та щасливі моменти виховання дитини із синдромом Дауна

Ці фотографії Ірини Дмитрієвої та її доньки Єлизавети зроблені на лавандовому полі під Вінницею на початку липня.

Через тиждень після того, як матір та донька влаштували цю фотосесію серед квітів, по Вінниці вдарили кілька російських крилатих ракет «Калібр».

Ракети вбили щонайменше 23 людини, серед них і чотирирічна Єлизавета. Її матір Ірина отримала серйозні поранення: вона втратила ногу і перебуває у комі.

Про те, що Ліза – дитина з особливими потребами, її батьки дізналися ще тоді, коли дівчинка була в утробі матері. Про це писала сама Ірина.

«Коли ми дізналися про вагітність, ми неймовірно зраділи: у голові одразу намалювалася ідеальна картинка сім'ї. Але доля вирішила по-іншому, – написала Ірина у публікації в Instagram. – Нам судилося пройти крізь біль, розчарування у людях, приниження та страх».

Ірина розповідала, що медики казали їй: «Ви молода. Навіщо вам хвора дитина?»

Батьки Лізи вирішили йти вперед, незважаючи на те, що знали про серйозні проблеми зі здоров’ям дівчинки у майбутньому. Обидва були налаштовані «показати Лізі світ, а не ховати її в чотирьох стінах».

У сім місяців Ліза перенесла операцію на серці. Ірина поділилася спогадами, «як дівчинку вивозили з операційної і переводили в реанімацію. Затягнуту дротами, крапельницями... Таку маленьку і беззахисну». Після більш ніж п'яти годин очікування батькам повідомили, що операція пройшла успішно.

У червні 2019 року Ірина повідомила, що «Ліза сама сіла! Без підтримки!» Вона додала: «Це лише дрібниця для деяких, але для нас це неймовірно... Для нас Ліза – боєць і герой, сильна маленька дівчинка, яку ми любимо до нестями».

«Для нас, мам дітей із особливими потребами, кожна нова навичка – велика радість, за якою стоїть величезна праця», – написала Ірина.