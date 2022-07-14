«Нелюди. Країна-вбивця»: Зеленський про ракетні удари РФ по Вінниці. Є жертви і руйнування

Влада повідомила, що наразі підтверджено 12 загиблих у Вінниці внаслідок ракетного удару російських військ.

«На 12:15 12 загиблих (одне немовля) і 25 поранених. Працює 90 рятувальників», – повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у фейсбуці.

Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, «попередньо, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями, від ударів постраждали також Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки».

За його словами, на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, вогнем охопило близько 50 автомобілів. У ДСНС кажуть, що згоріло 25 авто.

«Це черговий злочин окупантів у нашому мирному місті глибоко в тилу», – прокоментував радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Президент України Володимир Зеленський у фейсбуці написав: «Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист».

Сьогодні вранці з’явилися повідомлення про обстріли військ РФ по Вінниці, попередньо повідомлялося про три вибухи.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.