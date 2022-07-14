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Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста

Зранку 14 липня російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці. Скільки точно людей загинули і постраждали поки невідомо. Повідомляють про 20 загиблих, серед яких троє дітей (дані оновлюються).

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція», – повідомив у Telegram радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами

Російські війська нанесли три ракетні удари по центру Вінниці, 14 липня
1 Російські війська нанесли три ракетні удари по центру Вінниці, 14 липня
О 10:45 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев&rsquo;ятиповерхового Будинку побуту &laquo;Ювілейний&raquo;, поідомляє ДСНС України
2 О 10:45 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний», поідомляє ДСНС України
Серйозних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки зазнав Будинок побуту &laquo;Ювілейний&raquo;. Вінниця, 14 липня 2022 року&nbsp;
3 Серйозних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки зазнав Будинок побуту «Ювілейний». Вінниця, 14 липня 2022 року 
На стоянці загорілися автівки. На місці трагедії працюють 90 рятувальників. Вінниця, 14 липня 2022 року&nbsp;
4 На стоянці загорілися автівки. На місці трагедії працюють 90 рятувальників. Вінниця, 14 липня 2022 року 
За словами рятувальників, внаслідок влучення російських ракет загорілося понад 50 автівок. Вінниця, 14 липня 2022 року
5 За словами рятувальників, внаслідок влучення російських ракет загорілося понад 50 автівок. Вінниця, 14 липня 2022 року
Російська ракета також влучила у Вінницький будинок офіцерів. 14 липня 2022 року
6 Російська ракета також влучила у Вінницький будинок офіцерів. 14 липня 2022 року
Руйнувань та пошкоджень зазнали і сусідні із Будинком офіцером та Будинком побуту житлові будинки. Вінниця 14 липня 2022 року
7 Руйнувань та пошкоджень зазнали і сусідні із Будинком офіцером та Будинком побуту житлові будинки. Вінниця 14 липня 2022 року
Наслідки російського ракетного удару по центру Вінниці. 14 липня 2022 року
8 Наслідки російського ракетного удару по центру Вінниці. 14 липня 2022 року
Національна поліція повідомила про влучання трьох російських ракет. У Вінницькій ОВА кажуть, що ше чотири ракети було збито над областю. Рятувальники заявили про влучання у парковку біля дев&rsquo;ятиповерхового Будинку побуту &laquo;Ювілейний&raquo;. Зайнялася пожежа, згоріло щонайменше 25 автомобілів. За даними поліції від ударів також постраждали Будинок офіцерів та сусідні житлові будинки. Вінниця, 14 липня 2022 року
9 Національна поліція повідомила про влучання трьох російських ракет. У Вінницькій ОВА кажуть, що ше чотири ракети було збито над областю. Рятувальники заявили про влучання у парковку біля дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Зайнялася пожежа, згоріло щонайменше 25 автомобілів. За даними поліції від ударів також постраждали Будинок офіцерів та сусідні житлові будинки. Вінниця, 14 липня 2022 року
За повідомленнями ДСНС, 25 автомобілів згоріло&nbsp;
10 За повідомленнями ДСНС, 25 автомобілів згоріло 
Пожежники ДСНС гасять згорівші автомобілі. Вінниця, 14 липня
11 Пожежники ДСНС гасять згорівші автомобілі. Вінниця, 14 липня
Вщент зруйнований автомобіль внаслідок ракетного удару по центу Вінниці, 14 липня
12 Вщент зруйнований автомобіль внаслідок ракетного удару по центу Вінниці, 14 липня
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За даними ДСНС, пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту вже ліквідовано. Вінниця, 14 липня
14 За даними ДСНС, пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту вже ліквідовано. Вінниця, 14 липня
Зранку 14 липня в центр Вінниці прилетіло три російські ракети
15 Зранку 14 липня в центр Вінниці прилетіло три російські ракети
Наслідки ракетного удару. Вінниця, 14 липня
16 Наслідки ракетного удару. Вінниця, 14 липня
Розкидане взуття на місці трагедії. Вінниця, 14 липня
17 Розкидане взуття на місці трагедії. Вінниця, 14 липня
Будинок поруч із місцем ракетного вибуху. Вінниця, 14 липня
18 Будинок поруч із місцем ракетного вибуху. Вінниця, 14 липня
Пошкоджена церква від вибуху, внаслідок російського ракетного удару. Вінниця, 14 липня
19 Пошкоджена церква від вибуху, внаслідок російського ракетного удару. Вінниця, 14 липня
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Вибиті шибки в місцевому автобусі, який на момент вибуху, знаходився поруч із місцем ракетного влучання. Вінниця, 14 липня
21 Вибиті шибки в місцевому автобусі, який на момент вибуху, знаходився поруч із місцем ракетного влучання. Вінниця, 14 липня
Рятувальники ДСНС на місці ракетного вибуху. Вінниця, 14 липня
22 Рятувальники ДСНС на місці ракетного вибуху. Вінниця, 14 липня
Рятувальник ДСНС миє руки після гасіння пожежі на місці ракетного влучання. Вінниця, 14 липня
23 Рятувальник ДСНС миє руки після гасіння пожежі на місці ракетного влучання. Вінниця, 14 липня
За повідомленнями ДСНС, станом на 14:00 відомо про чотирнадцять загиблих
24 За повідомленнями ДСНС, станом на 14:00 відомо про чотирнадцять загиблих
Проте ця цифра не остаточна
25 Проте ця цифра не остаточна

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