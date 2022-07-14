Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста

Зранку 14 липня російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці. Скільки точно людей загинули і постраждали поки невідомо. Повідомляють про 20 загиблих, серед яких троє дітей (дані оновлюються).

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція», – повідомив у Telegram радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами