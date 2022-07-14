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Війна

Ракетний удар по Вінниці: коли і хто покарає Росію за воєнні злочини?

На 18:00 ДСНС повідомляє про 22 загиблого (троє дітей), 115 постраждали, 52 у важкому стані. Такі результати російського ракетного удару по Вінниці. 14 липня 2022 року
  • Удар по центру Вінниці: десятки убитих, важко травмованих

Сьогодні по 10:40 ранку російські війська завдали ракетного удару по Вінниці.

На 17:00 ДСНС повідомляє про 22 загиблу людину, 52-х госпіталізували, а 34 – у тяжкому стані.

У центрі міста пошкоджено кілька будівель, на парковці біля Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів.

В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами «Калібр», які випустили з підводного човна у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський ракетний удар російських загарбників по Вінниці назвав терактом.

Коли і хто покарає Росію за воєнні злочини?

Про це говорять сьогодні у Гаазі, де триває міжнародна конференція щодо координації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на розслідування російських злочинів в Україні. Деталі розповість Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода в ЄС.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста

Зранку 14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Скільки точно людей загинули і постраждали поки невідомо. Повідомляють про 20 загиблих, серед них троє дітей. (дані оновлюються).

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