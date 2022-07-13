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Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 48 людей – ДСНС

Серед загиблих є дитина - 9 -річний хлопчик

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по багатоповерхівці у місті Часів Яр Донецької області зросла до 48 людей, повідомило у фейсбуці управління ДСНС у Донецькій області.

«Станом на 19:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 48 загиблих, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 людей, проведено розчищення та розбір близько 500 тонн зруйнованих елементів будинку», – йдеться у повідомленні.

Роботи з розбору завалів тривають.

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Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Руйнація та смерть: наслідки ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці
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Руйнація та смерть: наслідки ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці

Російські ракети «Іскандер» 9 червня поцілили по п'ятиповерхівці у Часовому Ярі. Відомо про загибель 31-ї людини. Цивільні також загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки та Харкова

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