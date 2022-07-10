Донеччина: російські війська обстріляли Часовий Яр, під завалами щонайменше 30 людей – ОВА

Російські війська напередодні атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часовий Яр, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 10 липня.

«У будинку повністю знищено два під’їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина», – заявив він.

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Рятувальники змогли встановити контакт із двома людьми під завалами, рятувальні роботи тривають. З-під руїн будинку дістали шістьох загиблих і п’ятьох поранених, додав голова ОВА.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.