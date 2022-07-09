По Миколаєву російські війська випустили 6 ракет, без жертв – Кім

Російські війська обстріляли ракетами Миколаїв вранці 9 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!» – заявив він.

Кім також оприлюднив відео, за його словами, з місця ракетного удару.

Близько опів на шосту ранку мер обласного центру Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи в місті.

Крім того, за даними голови ОВА, протягом попередньої доби російські військові обстрілювали Баштанську, Березнегуватську, Первомайську та Очаківську громади. Обласна влада фіксує пожежі на полях і в лісах, а також пошкодження будинків, проте, за попередніми даними, жертв не було.