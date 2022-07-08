Через війну у Миколаєві загинула 121 людина, пошкоджені понад 400 багатоповерхівок та 12 медзакладів – мер

Внаслідок російської агресії Миколаєву завдано збитків на понад 633 млн гривень, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.



Як повідомив Сєнкевич у телеграмі, загинула 121 людина, серед них – дитина, ще 535 людей поранені.

За його даними, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари частково пошкоджено або повністю зруйновано:

536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),

409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження).

48 закладів освіти,

42 об’єкти комунального господарства,

15 закладів культури,

12 закладів охорони здоров'я,

9 закладів фізичної культури і спорту,

3 заклади соціального захисту,

28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Миколаївщину, як повідомляє місцева влада, війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.