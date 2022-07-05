Ранковий російський удар по Миколаєву пошкодив сім багатоповерхівок – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ракетного удару по місту вранці 5 липня.

«Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під’їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання» – заявив він.

За словами Сєнкевича, працівники міських служб і адміністрації району допомогли зафіксувати пошкодження, вже почалися роботи з закриття вибитих вікон.

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«Деякі мешканці дістали легкі поранення, тому від медичної допомоги відмовились», – додав він.

Міський голова також повідомив із посиланням на військову комендатуру Миколаєва, що влучання були також і в області. Ніхто не постраждав. Обстріл пошкодив будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті Баштанки. У селі Лиман російський снаряд влучив поблизу школи, будівлю пошкодила ударна хвиля.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив вранці 3 липня про російські обстріли низки населених пунктів області напередодні. Він зауважив, що одна людина загинула.