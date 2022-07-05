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Новини | Суспільство

Через ракетний удар по Шостці одна людина поранена – голова Сумської ОВА

Наслідки обстрілу Сумщини, 5 липня 2022 року

Російські війська вночі обстріляли п’ять громад Сумської області, повідомив голова обласної військової області Дмитро Живицький вранці 5 липня.

Під обстріли потрапили Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська та Середино-Будська громади, по них випустили понад 60 ракет і боєприпасів, зокрема, з мінометів і САУ.

«Майже о 4 ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар. Одна людина поранена», – зазначає Живицький.

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Згодом ще вісім «прильотів» із мінометів та 12 із самохідних артилерійських установок російські військові випустили по околиці Середина-Буди. Обстріл пошкодив два приватних будинки та лінію електропередач.

Вночі голова ОВА повідомив, що через обстріли російськими військами Сумської області 4 липня поранень зазнали шестеро людей.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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