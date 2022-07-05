За добу на Донеччині загинули двоє цивільних – голова ОВА

Протягом доби 4 липня внаслідок російської агресії загинули щонайменше двоє мирних жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 4 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще чотири людини отримали поранення», – заявив він.

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У Костянтинівці також отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині.

Кириленко нагадує, що точну кількість жертв у окупованих Маріуполі та Волновасі зараз неможливо встановити.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.