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ЗСУ відкинули російський штурм у напрямку Долини на Донеччині – Генштаб

На Донбасі російська армія зосередила зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області в її адміністративних межах

Російські війська продовжують обстріли військових позицій та цивільних об’єктів на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 липня.

Водночас на Волині та Поліссі ситуація суттєво не змінилася – на думку командування, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. На Харківщині російські війська зосередилися на утриманні зайнятих рубежів.

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«На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто», – повідомляє штаб.

На Донбасі російська армія зосередила зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області в її адміністративних межах, намагається відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

На Донеччині загарбники ведуть штурмові дії в напрямку Новолуганського, «мають частковий успіх» у напрямку Спірного, тривають бої.

«Помста – блюдо яке подають холодним»: українські військові на передовій
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«Помста – блюдо яке подають холодним»: українські військові на передовій

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На півдні України Росія зосередилася на недопущенні просування українських підрозділів. За зведенням, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по складах російських військ і скупченнях особового складу, зокрема, на Херсонщині.

«Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації», – заявляє українське командування. Перевірити цю інформацію незалежно наразі неможливо.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили «звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів».

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