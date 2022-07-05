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Вельс та Шотландія загалом виділили 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні – Джонсон

Ілюстраційне фото: Боріс Джонсон під час чергового візиту до Києва, 17 червня 2022 року

Уряди Вельсу та Шотландії, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, долучилися до військової та гуманітарної підтримки України, повідомив британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон увечері 4 липня.

Він повідомив про це за підсумками розмов із очільниками урядів цих установчих країн – першою міністеркою шотландського уряду Ніколою Стерджон та першим міністром Вельсу Марком Дрейкфордом.

«Вельський уряд пожертвував 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову допомогу Україні, а вельські родини прийняли 3 тисячі біженців. Щойно мав хорошу розмову із першим міністром Вельсу про те, як ми можемо продовжити працювати разом проти російської агресії», – заявив Джонсон.

Він додав, що в розмові зі Стерджон «віщував успіх співпраці Сполученого королівства» в підтримці України.

«Я подякував шотландському уряду за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Сполученого Королівства до 2,3 мільярда фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців», – заявив голова британського уряду.

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У квітні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора».

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії.

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