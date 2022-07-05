Вельс та Шотландія загалом виділили 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні – Джонсон

Уряди Вельсу та Шотландії, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, долучилися до військової та гуманітарної підтримки України, повідомив британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон увечері 4 липня.

Він повідомив про це за підсумками розмов із очільниками урядів цих установчих країн – першою міністеркою шотландського уряду Ніколою Стерджон та першим міністром Вельсу Марком Дрейкфордом.

«Вельський уряд пожертвував 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову допомогу Україні, а вельські родини прийняли 3 тисячі біженців. Щойно мав хорошу розмову із першим міністром Вельсу про те, як ми можемо продовжити працювати разом проти російської агресії», – заявив Джонсон.

Він додав, що в розмові зі Стерджон «віщував успіх співпраці Сполученого королівства» в підтримці України.

«Я подякував шотландському уряду за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Сполученого Королівства до 2,3 мільярда фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців», – заявив голова британського уряду.

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У квітні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора».

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії.