Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси – Труханов

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це заявив міський голова Геннадій Труханов в інтерв’ю ВВС.



«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – цитує Труханова пресслужба Одеської міськради у телеграм-каналі.



Наявність усіх ступенів нагороди автоматично зробила Джонсона почесним громадянином Одеси.



За словами Труханова, Велика Британія є головним союзником і другом України.



«Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії, ми б уже давно перемогли окупантів», – наголосив він.



«Зазначу – це боротьба усієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – наголосив мер.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Від 24 лютого він уже двічі приїжджав до Києва: у червні та у квітні.

У квітні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора».

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії.