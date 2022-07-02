Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси – Труханов

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це заявив міський голова Геннадій Труханов в інтерв’ю ВВС.
«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – цитує Труханова пресслужба Одеської міськради у телеграм-каналі.
Наявність усіх ступенів нагороди автоматично зробила Джонсона почесним громадянином Одеси.
За словами Труханова, Велика Британія є головним союзником і другом України.
«Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії, ми б уже давно перемогли окупантів», – наголосив він.
«Зазначу – це боротьба усієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – наголосив мер.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення.
Від 24 лютого він уже двічі приїжджав до Києва: у червні та у квітні.
У квітні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора».
Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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