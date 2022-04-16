Джонсон пообіцяв Зеленському надати бронетехніку «найближчими днями»

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надати бронетехніку «найближчими днями», повідомляє пресслужба британського уряду.

У телефонній розмові Джонсон запевнив Зеленського, що Британія «продовжить надавати Україні засоби для самооборони».

Також британський прем'єр запевнив президента України, що продовжить співпрацю з партнерами та союзниками, аби «забезпечити спроможність України захистити свій суверенітет у найближчі тижні та місяці».

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії. Минулого тижня офіс премʼєр-міністра Бориса Джонсона після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Велика Британія надасть Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні комплекси.

Зеленський за результатами переговорів із Джонсоном закликав до «ще більшого тиску» на Росію з наданням українцям допомоги в «обороні, а також у санкціях». Інші країни мають наслідувати приклад Великої Британії, сказав Зеленський, додавши, що настав час «запровадити повне ембарго на енергетичний сектор Росії, збільшити поставки зброї Україні».

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.