До Києва з візитом без оголошення прибув британський премʼєр Джонсон

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня має переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення. Про зустріч двох лідерів повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Британія лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», – зазначив Сибіга.

Минулого тижня Джонсон виступив за постачання Україні зброї, яка допоможе захистити Одесу, повідомляло 3 квітня видання The Times із посиланням на свої джерела.

За даними The Times, Джонсон сказав міністрам, що хоче поставити Україні протикорабельну зброю, щоб запобігти наступу російських військ на Одесу так само, як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити наступ на Київ.