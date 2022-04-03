Російські військові заявили, що обстріляли Одесу з літаків і кораблів

Міністерство оборони Росії 3 квітня заявило, що російській військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. За повідомленням, яке цитують російські ЗМІ, обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів в районі Одеси.

Українська влада інформації про конкретні руйнування після російського удару по Одесі не повідомляла.

Мер Одеси Геннадій Труханов вранці заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури». За попередніми даними, жертв немає, додав він.

Міська влада радила жителям зачинити вікна, а також повідомляла, що частину ракет збили сили ППО.

У Генштабі ЗСУ станом на 12:00 3 квітня повідомляли, що російські військові продовжують завдавати «систематичних ракетних й авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури і базах зберігання паливно-мастильних матеріалів».

Останніми днями російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – було знищено нафтобази у Львові, на Волині, Рівненщині. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створити умови для гуманітарної кризи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.