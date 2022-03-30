Дві ракети РФ влучили у нафтобазу у Дніпрі, жертв немає – влада

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у фейсбуці, що ввечері середи російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Дніпрі.

«Ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об’єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає», – повідомив він.

За словами Лукашука, війська РФ здійснили провокацію з боку Херсонської області – обстріляли територію Апостолівської громади.

«На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також», – додав посадовець.

Останніми днями російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – було знищенко нафтобази у Львові, на Волині, Рівненщині. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів на сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.