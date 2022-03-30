У Дніпрі камʼяних баб і памʼятник Яворницькому одягли в «бронежилети» з мішків

У Дніпрі історики, студенти та громадські активісти обклали мішками з піском камʼяних баб та памʼятник на могилі Дмитра Яворницького, які розташовані поряд з історичним музеєм. Про це Радіо Свобода повідомила заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко.

Спершу волонтери з громадської організації «Ноосфера», студенти історичного факультету університету та музейники вдягли баб у захисні «бронежилети», а 28 березня розпочали захищати і могилу вченого, розповіла вона. Виготовлені конструкції складаються з мішків з піском та дерева. Такі конструкції робили ще в 1941 році, наприклад, у Харкові, для захисту об’єктів від уламків та куль.

«Нас питали, чому баб не зарили в землю. Відповідаю: їхня вага іноді понад тонну. Виймати їх треба лише за допомогою маніпулятора. Маніпулятори зараз зайняті. Внизу баби вкопані рівно ж настільки, як і вгорі. Дістаючи, ми їх наражаємо на ризик», – розповіла науковиця.

На вулиці біля історичного музею розміщена колекція камʼяної пластики, датованої від 3-го тисячоліття до н.е. до 13-го століття н.е. Окрім того, біля музею – могила одного з фундаторів закладу, академіка Дмитра Яворницького.