Одесу атакували з повітря, частину ракет збила ППО – міська рада

Російські військові вранці 3 квітня завдали авіаудару по Одесі, частину ракет збила українська система ППО, повідомили у міській раді.

«У деяких районах зафіксована пожежа. Рекомендовано зачинити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу. Нагадуємо: не публікувати фото і відео наслідків. Чекаємо офіційних даних», – йдеться в повідомленні міської ради у фейсбуці.

Тим часом, в оперативному командуванні «Південь» додали, що, за попередніми даними, жертв немає.

«Ворог продовжив свою підлу практику ураження об’єктів критичної інфраструктури», – повідомив речник ОК «Південь».

Останніми днями російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – було знищено нафтобази у Львові, на Волині, Рівненщині. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створити умови для гуманітарної кризи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.