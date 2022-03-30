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Джонсон у розмові з лідерами США, Франції, Німеччини й Італії: «маємо бути безжальними» у відповіді на дії РФ

«Узгоджено, що рішучість західних країн не повинна слабшати, доки не припиниться жах, заподіяний Україні»

Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії під час телефонної розмови домовилися не втрачати рішучості щодо Росії – після того, як Москва оголосила про рішення знизити військову активність поблизу Києва й Чернігова.

«Узгоджено, що рішучість західних країн не повинна слабшати, доки не припиниться жах, заподіяний Україні», – навів заяву західних політиків офіс британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона.

Прем’єр-міністр Британії наголосив своїм колегам-лідерам, що вони разом повинні бути безжальними у своїй відповіді на дії Росії.

Заява Москви про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова була зроблена після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня. Джонсон і президент США Джо Байден висловили скептицизм з приводу заяви.

«Британський прем’єр підкреслив, що оцінки режиму Путіна треба давати виходячи з реальних дій, а не слів. Путін прокручує ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну і її союзників капітулювати», – йдеться у повідомленні офісу Джонсона.

Джо Байден також заявив, що не повірить у те, що говорить Росія, поки не побачить результату її дій. І Байден, і Джонсон підкреслили, що Захід повинен залишатися згуртованим і рішучим у відносинах із Москвою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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