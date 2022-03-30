Джонсон у розмові з лідерами США, Франції, Німеччини й Італії: «маємо бути безжальними» у відповіді на дії РФ

Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії під час телефонної розмови домовилися не втрачати рішучості щодо Росії – після того, як Москва оголосила про рішення знизити військову активність поблизу Києва й Чернігова.

«Узгоджено, що рішучість західних країн не повинна слабшати, доки не припиниться жах, заподіяний Україні», – навів заяву західних політиків офіс британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона.

Прем’єр-міністр Британії наголосив своїм колегам-лідерам, що вони разом повинні бути безжальними у своїй відповіді на дії Росії.

Заява Москви про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова була зроблена після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня. Джонсон і президент США Джо Байден висловили скептицизм з приводу заяви.

«Британський прем’єр підкреслив, що оцінки режиму Путіна треба давати виходячи з реальних дій, а не слів. Путін прокручує ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну і її союзників капітулювати», – йдеться у повідомленні офісу Джонсона.

Джо Байден також заявив, що не повірить у те, що говорить Росія, поки не побачить результату її дій. І Байден, і Джонсон підкреслили, що Захід повинен залишатися згуртованим і рішучим у відносинах із Москвою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.